Nei giorni scorsi i Carabinieri della Radiomobile di Cremona, al termine degli accertamenti, hanno denunciato un 37enne di origini albanesi residente in Puglia poiché, durante un controllo della circolazione stradale, è stato fermato a bordo della propria autovettura risultando sprovvisto di documenti per l’identificazione. Il successivo foto segnalamento e i conseguenti accertamenti sulla sua identità permettevano di risalire alle esatte generalità dello stesso che risultava clandestino sullo Stato italiano considerato che a suo carico risultava pendente un decreto di espulsione mai ottemperato, emesso dal Questore di Imperia, notificatogli in data 14 ottobre 2019 con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale.