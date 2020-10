Entro le ore 12.00 di venerdì 30 ottobre devono essere presentate le domande per richiedere il contributo di sostegno agli affitti riservato a imprese del commercio di vicinato, esercizi pubblici e artigianato. Questa ulteriore iniziativa si inserisce nell’ambito del pacchetto di misure volte a rilanciare le attività economiche locali colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Su proposta dell’Assessore al Commercio Barbara Manfredini, la Giunta ha infatti approvato gli indirizzi relativi al bando pubblico per il riconoscimento agli affittuari di un contributo complessivo di 250.000,00 Euro come da delibera del Consiglio Comunale del 29 giugno scorso.

L’accesso ai contributi è riservato alle imprese del commercio di vicinato, esercizi pubblici e artigianato (escluse quelle inserite in centri commerciali). Il contributo a fondo perduto non potrà superare il 100% della spesa di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 con un limite massimo del contributo pari a complessivi 1.000,00 Euro per gli immobili in locazione all’interno del DUC (Distretto Urbano del Commercio), e a complessivi 500,00 Euro per quelli in locazione all’esterno del perimetro del DUC. Il contributo del Comune, come recita il bando, non è incompatibile con il credito d’imposta già erogato dallo Stato.

Il beneficiario dovrà inoltre dichiarare il periodo di chiusura dell’immobile destinato all’attività, causato dall’emergenza Covid-19, che dovrà essere pari ad almeno 45 giorni, anche non continuativi; che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ha subito una riduzione del 50% del fatturato della propria attività a causa della pandemia rispetto allo stesso periodo del 2019. Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande si potranno avere rivolgendosi all’Unità di staff Urbanistica ed Area Omogenea (Ufficio sviluppo progetti a supporto del commercio). La modulistica e i dettagli del bando sono disponibili sul sito del Comune di Cremona al seguente indirizzo: https://www.comune.cremona.it/node/497913.