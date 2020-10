“Sapori e colori d’ottobre” è il tema con cui il mercato di Campagna Amica torna domenica 25 ottobre in piazza Stradivari a Cremona. L’appuntamento nel salotto della città è confermato, dalle ore 9 alle 19. Impegno degli agricoltori della Coldiretti è portare in piazza, proponendoli in vendita diretta, i cibi e i fiori del territorio, frutto dell’agricoltura cremonese e lombarda. Ci saranno i sapori tipici: frutta e verdura di stagione, formaggi e salumi, pane e prodotti da forno, miele e confetture, vino e succhi di frutta, pasta e dolci tipici, prodotti di capra e di lumaca, riso, olio e conserve. E poi ci saranno i fiori del territorio – in primis ciclamini, viole e crisantemi – che coloreranno la domenica nel cuore di Cremona.

“Ci auguriamo di poter donare ai cremonesi una giornata serena. Tanti cittadini, in questi giorni, ci hanno chiamati per chiedere se il mercato di Campagna Amica, fissato per domenica in piazza Stradivari, fosse confermato. Anche in questa preoccupazione, in questo desiderio sincero di rinnovare l’incontro con Campagna Amica, cogliamo tutta la stima e la fiducia che le famiglie cremonesi hanno nei confronti delle aziende agricole del territorio e di Coldiretti, impegnate nel produrre cibo sano, dall’origine garantita, e anche bellezza, con i fiori e la cura del territorio. Per questo, con gioia e con grande attenzione alle disposizioni vigenti per la sicurezza di tutti, domenica saremo in piazza Stradivari, per l’intera giornata”. E’ quanto sottolineano gli agricoltori di Campagna Amica Cremona, confermando l’uscita prevista nell’ambito del progetto ‘Le quattro stagioni di Cremona’, con il patrocinio del Comune.

In settimana gli appuntamenti al mercato di Campagna Amica proseguiranno: martedì 27 ottobre al mercato che si svolge presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona (affacciato su via Monteverdi e piazza Marconi) si terrà un’altra attesa giornata a tema: dalle ore 8 alle 12, sarà tempo di vivere “Il martedì delle zucche”, strizzando l’occhio ad Halloween che si avvicina, ma soprattutto rendendo omaggio alla zucca, uno tra i più buoni e apprezzati prodotti di stagione.