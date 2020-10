Sono 102 i nuovi casi positivi accertati in provincia di Cremona dal Ministero della Salute. In totale, in Lombardia, sono quasi 5mila i nuovi contagi dichiarati dal Ministero: 4.916, di cui 305 “debolmente positivi” e 31 a seguito di test sierologico. 36.963 i tamponi processati, con la percentuale dei posivi che si attesta quindi al 13,2%. La provincia più colpita rimane Milano (2.399), ma salgono vertiginosamente anche i dati relativi a Monza e Brianza (752). Su suolo nazionale, invece, sono 19.143 i nuovi positivi su 182.032 tamponi effettuati, un nuovo record. La percentuale dei positivi in Italia è dunque del 10,5%. Nel Paese, nelle ultime 24 ore, si sono registrati altri 91 decessi, di cui 7 in Lombardia. In Italia sono state invece 2.352 le persone dimesse, mentre crescono anche i ricoverati con sintomi (+855) e quelli in terapia intensiva (+57). In Regione, invece, sono stati 477 i guariti o dimessi in più rispetto a ieri, ma crescono anche i ricoverati (+318, totale 2.013) e quelli in terapia intensiva (+28, totale 184).