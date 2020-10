Anche gli ospedali della provincia cominciano ad essere sotto pressione a causa dell’aumento dei casi covid. Presso l’ospedale di Cremona i pazienti ricoverati sono complessivamente 37: 8 in terapia intensiva; 7 in pneumologia, 20 in malattie infettive e 2 in pronto soccorso. A scopo cautelativo, l’ASST di Cremona si sta preparando ad applicare il secondo livello del piano di emergenza che – in caso di necessità – prevede l’aumento dei posti letto covid-19 in un’aerea dedicata (week surgery). Da questa mattina è operativo il prefabbricato del pre – triage esterno all’ospedale di Cremona. Ciò per assicurare maggior comfort a operatori e pazienti, anche in previsione della stagione invernale. Al fine di garantire la divisione dei percorsi covid-19 e no covid-19, il pre-triage esterno all’ospedale resta il primo e unico punto di accesso al pronto soccorso. L’ospedale Oglio Po resta covid free.

A Crema sono attualmente 23 i ricoverati; 6 si trovano in terapia intensiva. Nel giro di pochi giorni il numero è più che raddoppiato. Si tratta per lo più di persone del territorio, alcuni anche molto giovani. Preoccupa l’andamento del contagio, anche qui, dove il virus ha colpito duramente la scorsa primavera. I cremaschi contagiati, da inizio pandemia, sono oltre 600 (dei soli residenti in città). I posti letto messi a disposizione dal Maggiore per i pazienti positivi al covid-19 sono un centinaio. L’indice di contagio nelle scuole si sta alzando: sono infatti tre le classi in quarantena all’istituto superiore Pacioli, mentre allo scientifico si trova in isolamento una delle insegnanti. A questi si sommano i numerosi casi delle scorse settimane nelle scuole primarie del cremasco, dove le classi poste in quarantena hanno però ripreso le lezioni in seguito ai risultati negativi dei tamponi. Proprio per quanto concerne lo screening, dal nosocomio cittadino fanno sapere che la media di tamponi giornalieri supera quota 300, tra quelli eseguiti proprio per gli istituti scolastici e quelli cui vengono sottoposti i privati.