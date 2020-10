Domani, sabato 24 ottobre, verrà effettuato il secondo di una serie di interventi di pulizia della tangenziale da parte di Linea Gestioni in sinergia con Padania Acque S.p.A., in accordo con il Comune di Cremona con l’assistenza della polizia Locale. Il tratto interessato è quello compreso tra la rotatoria Seminario-Castelleone e la rotatoria Persico-Zaist. Le operazioni riguarderanno oltre lo spazzamento della sede stradale e la rimozione dell’erba, la pulizia delle caditoie, della fognatura, delle griglie in linea presenti nel tratto di fronte al Liceo Torriani, e in alcuni tratti, verranno puliti i passaggi sotto ai new jersey per favorire lo scolo delle acque meteoriche. Per poter eseguire in sicurezza i lavori verrà ridotta la carreggiata: questo comporterà lo scorrimento del traffico su una sola corsia. L’intervento, che viene eseguito di sabato in quanto è il giorno in cui vi è una minore intensità veicolare, inizierà alle ore 6 e terminerà entro le ore 19.