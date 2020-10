Sabato 24 Quartiere 14

Sabato 24 ottobre si tengono le elezioni per il rinnovo del Direttivo del Comitato del Quartiere 14 – San Felice San Savino. Si voterà presso la sala d’attesa dello studio medico a San Felice (via S. Felice, 20). Il seggio resterà aperto dalle ore 14 alle ore 18. I candidati sono 12: Luigi Dondi, Celso Ferrari, Maurizio Fioretti, Fausto Fornari, Furio Frittoli, Pietro Frittoli, Gianluca Pegori, Marco Pezzani, Anna Rapaccioli, Maurizio Rizzi, Assunta Sellitto e Pasqualino Telera.Per votare è necessario risiedere nel quartiere oppure essere titolari di un’attività o legali rappresentati di un’associazione presente sul territorio. Bisogna presentarsi al seggio con un documento di identità in corso di validità. Per votare è inoltre necessario essere iscritti all’Assemblea del Comitato di Quartiere, ma è possibile iscriversi anche al momento del voto. Sulla scheda sarà presente la lista dei candidati e si potranno esprimere sino ad un massimo di tre preferenze. A parità di numero di voti, secondo il Regolamento, avrà la precedenza il candidato più giovane. Tutte le procedure saranno svolte nel rispetto delle normative sanitarie vigenti: sarà necessario presentarsi indossando la mascherina e sarà rilevata la temperatura corporea prima di accedere.