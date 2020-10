Incidente questa mattina poco dopo le 9 in via del Sale. Una Ford Fiesta proveniente da via Giordano, all’altezza della rotatoria con via Portinari del Po, ha perso il controllo finendo nella scarpata e terminando la sua corsa tra gli alberi che costeggiano la ciclabile del parco al Po Maffo Vialli. Fortunatamente il fuori strada non ha avuto gravi conseguenze: ferito in maniera non grave l’uomo di 31 anni residente a Castelvetro Piacentino che era alla guida. Sul posto la Polizia Locale, i sanitari della Croce Verde e i Vigili del Fuoco, impegnati a tagliare gli alberi e consentire il recupero della vettura.