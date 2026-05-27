Sveva Gerevini al meeting di Götzis nel tempio mondiale delle prove multiple

Sveva Gerevini sarà infatti tra le protagoniste dell’Hypomeeting di Götzis, il meeting su invito più prestigioso al mondo per eptathlon e decathlon al di fuori di Olimpiadi e Mondiali, in programma nel week end in Austria. Per l’Italia si tratta anche di un ritorno significativo nel piccolo centro del Vorarlberg austriaco che da oltre cinquant’anni ospita il meeting: l’ultima presenza azzurra nell’eptathlon risale al 2010.

Gli organizzatori del Möslestadion selezionano ogni anno le migliori multipliste del pianeta, e nell’edizione 2026 Sveva figura tra 32 atlete provenienti da 16 nazioni, tutte sopra i 5.900 punti di accredito. La compagnia è di altissimo livello: la belga Noor Vidts (6.707), la svizzera Annik Kälin (6.639), l’olandese Emma Oosterwegel (6.590, bronzo olimpico a Tokyo 2020), la finlandese Saga Vanninen (6.563, campionessa europea indoor), le statunitensi Taliyah Brooks e Allie Jones. Sveva si presenta con il suo record italiano di Roma 2024, i 6.379 punti che l’hanno consacrata nell’élite mondiale.

L’atleta cremonese partirà giovedì per l’Austria dove nel week end affronterà quello che si può considerare un appuntamento chiave anche in vista degli Europei di agosto. Sarà una sfida non solo fisica ma anche mentale: dopo lo storico cammino che l’ha portata ai vertici mondiali insieme a Pietro Frittoli, Sveva si presenta a questo appuntamento affrontando un momento di transizione, con la guida tecnica sul campo affidata temporaneamente a Gianni Tozzi. Con lei il team formato dal manager Matteo Penna, il fisioterapista Lorenzo Boccali e la mental coach Giulia Momoli.

Il Möslestadion è considerato una vera istituzione dell’atletica mondiale. Qui Roman Šebrle superò per la prima volta nella storia i 9.000 punti nel decathlon, mentre sull’eptathlon sono passate campionesse come Jackie Joyner-Kersee, Jessica Ennis-Hill e Nafissatou Thiam. World Athletics lo definisce ufficialmente “la mecca delle prove multiple”, grazie anche a un pubblico storicamente competente e a un’atmosfera unica, resa celebre dall’“Olé!” che accompagna ogni prova.

Intanto dal mondo dell’atletica arriva anche una novità editoriale: è infatti pronto il numero zero del magazine di “Athleticon”, evoluzione del fumetto sportivo che dovrebbe poi uscire con cadenza trimestrale a partire dall’autunno. Nel numero zero le interviste a Marcell Jacobs di Andrea Schiavon, e ad Antonella Palmisano e Ottaviano Iuliano di Giuseppe Scordo.

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