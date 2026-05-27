Schianto tra due auto in via Mantova, lunghe code e strada bloccata

Caos e code mercoledì mattina a causa di un incidente che si è verificato all’alba in via Mantova, all’altezza di Gadesco Pieve Delmona. Due le auto coinvolte, che si sarebbero scontrate quasi frontalmente. Alla guida due uomini, uno di 68 e uno di 43 anni, che sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari a estrarre i feriti dalle lamiere e a mettere in sicurezza i mezzi. Ad avere la peggio uno dei due uomini, che ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al lavoro per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il sinistro ha avuto parecchie ripercussioni sulla viabilità. La via Mantova è rimasta completamente bloccata per almeno un paio d’ore, durante i rilievi, e si sono formate lunghe code.

© Riproduzione riservata