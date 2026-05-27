“La Comunità in Campo”: un nuovo inizio per il calcio nel Quartiere 5 di Cremona

C’è un campo da calcio, nel Quartiere 5 di Cremona (Borgo Loreto – S. Bernardo – Naviglio) che dopo anni di storia è da tempo in disuso. Appartiene all’Oratorio San Bernardo, e oggi è in attesa di qualcuno che decida di rimetterlo in moto. Quella decisione è già stata presa dalla Polisportiva S. Ilario, realtà sportiva e sociale che dalla sua fondazione nell’estate del 1992 ha accompagnato nella crescita oltre cinquemila ragazzi e ragazze tra le mura dell’oratorio S. Ilario di Cremona. Con il progetto “La Comunità in Campo”, quella stessa energia si riversa su un nuovo obiettivo.

L’idea non è semplicemente riparare una struttura ammalorata. È restituire a un intero quartiere uno spazio che mancava, o meglio, che c’era e che nel tempo si è andato spegnendo. Il Quartiere 5 soffre di una carenza concreta di luoghi di aggregazione, di punti in cui famiglie, ragazzi e volontari possano incontrarsi attorno a qualcosa di condiviso. Un campo da calcio funzionante, con spogliatoi sicuri e accessibili, non è un lusso: è infrastruttura sociale, nella sua forma più concreta e immediata.

La Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona ha già riconosciuto il valore di questa iniziativa, assegnando un contributo destinato al ripristino del campo di gioco vero e proprio. Ma il progetto non si ferma al rettangolo di gioco. Per rendere la struttura davvero utilizzabile, sicura e accogliente, è necessario intervenire anche sugli spogliatoi, rimettere in funzione gli impianti elettrico e idraulico, rinnovare serramenti e arredi, ridipingere gli ambienti. Per farlo, la Polisportiva S. Ilario ha avviato una raccolta fondi con un primo obiettivo di 8.500 euro, cifra precisa e concreta, che coprirebbe integralmente questi interventi.

A sostenere e condividere il progetto ci sono già la Federazione Oratori Cremonesi, il CSI Cremona, la Cooperativa Cosper, il Comune di Cremona e il Comitato di Quartiere 5, oltre all’Unità Pastorale Cittanova e alla Parrocchia di San Bernardo, partner naturali di un’iniziativa che nasce proprio nel cuore di quella comunità ecclesiale e civile. Non si tratta di un intervento calato dall’alto, ma di qualcosa che il territorio ha costruito insieme, riconoscendo in questo campo uno spazio che vale la pena di salvare.

Il destinatario principale delle attività che si svolgeranno una volta ultimati i lavori sono i ragazzi under 15, con una particolare attenzione a quanti vivono situazioni di fragilità o rischiano di scivolare ai margini. Lo sport, in questo contesto, non è fine a se stesso: è strumento di inclusione, di crescita, di appartenenza a qualcosa di più grande di una squadra. È quello che la Polisportiva S. Ilario ha sempre fatto, con i suoi cinquanta volontari e i oltre trecento atleti che ogni anno partecipano alle sue attività in collaborazione con FIGC, FIPAV e CSI. “La Comunità in Campo” è il modo in cui quella storia continua, un campo alla volta.

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