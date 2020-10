Tentato furto la scorsa notte attorno alle 2,30 alla parafarmacia sotto i portici di via Manzoni. Un tossicodipendente è stato colto sul fatto da una volante della Polizia mentre stava entrando nel locale dopo aver rotto il vetro della porta. L’uomo, un 30nne, è quindi stato denunciato per tentato furto. Questa mattina il vetro rotto è stato coperto in attesa di ripristinare il danno alla vetrina.

S.P.