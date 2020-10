Pizzighettone grande protagonista della puntata di stasera, domenica 25 ottobre, de ‘I soliti ignoti’, programma in onda su Rai 1. Tra gli otto ‘ignoti’ di cui il concorrente deve indovinare la professione c’era anche Susanna, originaria proprio del borgo rivierasco anche se oggi residente a Pisa. Per far vincere il premio finale di 18mila euro in gettoni d’oro, poi, il giocatore doveva infine indovinare di chi fosse parente Alberto, fatto entrare per l’occasione in studio, che, come è stato risposto correttamente, è il padre della stessa Susanna. Alberto Spelta, inoltre, è un volto particolarmente noto in paese, essendo lo storico direttore del Corpo Bandistico Pizzighettonese.