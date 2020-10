Presso l’ospedale di Cremona sono stati ricoverati due pazienti Covid in più nelle ultime 24 ore, portando così il totale del Maggiore a 42. Stabile il dato della terapia intensiva, che conta 8 degenti intubati, mentre salgono di 5 le persone ricoverate in pneumologia, fino a ieri assistite con ventilazione non invasiva, portando il totale a 12. Nel reparto di malattie infettive, invece, i degenti passano a 15, rispetto ai 19 di ieri, mentre gli altri al momento si trovano in week surgery. Rispetto a settimana scorsa, però, quando i pazienti Covid provenivano da fuori il Cremonese, da domenica 25 ottobre sono stati ricoverati anche i primi degenti del territorio. Complessivamente, in ogni caso, l’età media dei pazienti affetti da coronavirus si è abbassata. A partire da oggi, inoltre, dovrebbe essere iniziato l’allestimento di ulteriori posti letto, portando di fatto il presidio di Cremona dal livello 1 al livello 2.