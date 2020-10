Una fuga di gas ha causato preoccupazione tra i residenti di una palazzina di via Fatebenefratelli 9 nel quartiere Zaist. L’allarme è scattato poco prima delle 18; molti dei residenti sono scesi in strada in via precauzionale. I Vigili del Fuoco hanno effettuato i rilievi del caso e individuato la perdita in una conduttura che datta strada raggiunge il caseggiato. Gli scantinati erano saturi di gas e un forte odore si percepiva dalla strada.

I Vigili del Fuoco hanno anche dovuto aerare gli scantinati utilizzando una apposita pompa in modo da desaturare l’ambiente.