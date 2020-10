E’ tornato a Cremona il processo sul calcioscommesse, ma il reato si è prescritto a metà ottobre. Prima di dichiararlo ufficialmente, però, il collegio dei giudici si è riservato, aggiornando l’udienza al 15 dicembre per approfondire il carteggio e gli effettivi tempi della prescrizione. Tra i cinque imputati rimasti, l’unico ad essersi presentato è stato Beppe Signori, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994, accompagnato dal suo legale di sempre Patrizia Brandi, del foro di Bologna. “Sono totalmente tranquillo e sereno”, ha detto Signori, che per due partite che gli sono contestate in altri procedimenti ha rinunciato alla prescrizione. Oggi l’avvocato Brandi ha depositato una memoria difensiva che proviene dal fascicolo del pm e dove “agli atti c’è la prova incontrovertibile dell’innocenza del mio assistito”. In questo processo, Signori non rinuncerà alla prescrizione: “Rimanere da solo come imputato in un processo che potrebbe durare anni e risentire moltissimi testimoni non ha senso”, ha detto il legale della difesa. “Io da parte mia”, ha rilanciato Beppegol, “sono qui per difendere la mia credibilità, chiedo solo sia fatta giustizia.

Il procedimento era tornato nella città del Torrazzo dopo essersi concluso il 16 luglio del 2019 presso il tribunale di Bologna con la sentenza di non doversi procedere nei confronti di 26 imputati su 31. I restanti cinque, come a suo tempo deciso dalla Cassazione, avrebbero dovuto essere giudicati a Cremona, ma intanto il tempo è passato ed è intervenuta la prescrizione. Oltre a Signori, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994, imputati erano l’ex calciatore serbo Almir Gegic, assistito dall’avvocato Vito Alberto Spampinato, Antonio Bellavista, ex capitano del Bari, Valerio Giosafatte, detto Cesare, un corriere al quale Bellavista si era affidato, e Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese, assolto dall’accusa di aver messo nelle bottigliette d’acqua dei compagni di squadra un sedativo per truccare la partita Cremonese-Paganese del 14 novembre 2010.

Nel luglio del 2019 il tribunale di Bologna, dove il processo era stato trasferito dai giudici di Cremona, aveva pronunciato la sentenza di non luogo a procedere per 26 imputati, dichiarando estinta l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere, ritenuta operante fino al 2011, per ex calciatori come Cristiano Doni, Stefano Mauri, Sergio Pellissier, Stefano Bettarini, Luigi Sartor, Kewullay Conteh, Mauro Bressan, Roberto Goretti, Alex Pederzoli e Francesco Ruopolo. Al vaglio erano rimaste le posizioni dei cinque presunti promotori e capi dell’associazione, tra cui Signori. Nel frattempo era arrivata la sentenza della Cassazione che, chiamata in causa proprio dal tribunale di Bologna, nel settembre dell’anno scorso aveva decretato che la competenza era di Cremona, disponendo la trasmissione degli atti dell’indagine esplosa nel giugno di nove anni fa. Anche per gli ultimi cinque imputati, però, i tempi per la prescrizione hanno chiuso definitivamente la vicenda.

Sara Pizzorni