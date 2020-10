Incidente questa mattina, martedì 27 ottobre, in via Bergamo all’altezza del bar Oasi, dove è avvenuto un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’automobile. Quattro le persone coinvolte, tre uomini, di 25, 26 e 32 anni e una donna di 28. Nessuno ha riportato ferite gravi. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8.30. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai soccorsi della Croce Verde, è intervenuta la Polizia Locale cui sono stati affidati i rilievi. A seguito dell’incidente, è stato istituito un senso unico alternato che ha generato lunghe code in entrambi i sensi di marcia.