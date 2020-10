Lettera scritta da Claudio Uboldi

Egregio direttore,

Finalmente, grazie al Covid19 (sicuramente è una bassa e condannabile satirica affermazione) chi ne aveva l’autorità e la proprietà ha permesso l’apertura del nuovo ingresso pedonale per il Liceo Artistico di Via XI Febbraio, nel parcheggio di Via Santa Maria in Betlem. E’ un grande risultato, anche e soprattutto per l’incolumità degli studenti, che a centinaia frequentano gli istituti scolastici in zona, se si considera che da parecchi anni se ne chiedeva l’effettuazione.

Si è trattato del “classico uovo di Colombo”, ma si sa, “… non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

Ringrazio specialmente le persone che hanno capito e permesso ciò, anche se tale soluzione (come l’apertura pedonale per i bambini delle scuole Sacra Famiglia per l’utilizzo della palestra di alcuni anni fa) poteva essere affrontata prima.

Con stima