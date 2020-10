Quella vincita da 7 milioni di euro, con un Gratta e Vinci da venti euro, aveva fatto scalpore il 21 giugno dell’anno scorso, presso la tabaccheria Carini di corso Vittorio Emanuele, la più importante nella storia delle lotterie a Cremona. Ma a quanto pare dietro la vincita si celava la truffa: sarebbero stati infatti dipendenti infedeli di Lottomatica ad intercettare tramite i propri strumenti di lavoro, quali sarebbero stati i biglietti vincenti e, tramite amici e conoscenti, sarebbero andati ad acquistarli per poi passare all’incasso.

E’ il frutto di una indagine della Guardia di Finanza. Il titolare della tabaccheria cremonese non è mai venuto a conoscenza di chi fosse il vincitore e nemmeno se il biglietto fortunato fosse stato acquistato da una stessa persona all’interno di un carnet. Fatto sta che le 12 persone denunciate a vario titolo, per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti, si erano insinuate del sistema e avevano incassato, oltre ai 7 milioni vinti a Cremona, altre vincite per un totale di 27 milioni di euro.