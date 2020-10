Sono 138 i nuovi casi positivi accertati in provincia di Cremona da parte di Regione Lombardia. Proprio in Regione, nelle ultime 24 ore, sono invece 7.339 i nuovi contagi, di cui 242 “debolmente positivi” e 45 a seguito di test sierologico. 42.684 i tamponi eseguiti in Lombardia, con la percentuale dei positivi che si attesta al 17,19%. In Italia, invece, secondo il Ministero della Salute, sono 22.734 i positivi in più rispetto a ieri.

La Lombardia rimane la Regione più colpita, con la provincia di Milano che fa registrare 3.211 nuovi casi, di cui 1.393 in città. Sopra i 900 anche Monza e Brianza (930) e Varese (920). A seguire, tra le Regioni, Campania (3.103), Piemonte (2.585) e Veneto (2.109). Sono 3.878 i nuovi guariti o dimessi nel Paese, di cui 804 in Lombardia, mentre i decessi in Italia sono stati 217, di cui 57 su suolo lombardo. Per quanto riguarda gli ospedali, in Regione, sono 283 i ricoverati in più rispetto a ieri e 53 la crescita di quelli in terapia intensiva.