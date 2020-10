Il concerto di Sergej Krylov in programma sabato 7 novembre all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino è stato rinviato a data destinarsi. La decisione è stata assunta in ottemperanza a quanto disposto dal Dpcm del 24 ottobre scorso, che prevede la sospensione fino al 24 novembre degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto o cinematografiche. Gli organizzatori fanno sapere che la nuova data sarà comunicata appena possibile.