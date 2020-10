La Giunta Comunale ha prorogato al 31 dicembre 2020 tutti i permessi definitivi (residenti, attività e persone disabili) che scadono il 31 ottobre 2020. La decisione è stata presa a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per consentire il rilascio dei rinnovi in tutta sicurezza.

Per rinnovare il permesso è necessario contattare, prima del 31 dicembre 2020, l’Ufficio permessi, scrivendo a ufficio.permessi@comune.cremona.it per concordare tempi e modalità.