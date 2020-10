Si aggiunge anche il liceo artistico Stradivari all’elenco delle scuole con almeno un caso di Coronavirus tra i propri studenti. Ma l’avviso alle famiglie dei compagni di classe è arrivato quando ormai i tempi per l’isolamento fiduciario dei ragazzi- considerati contatti stretti – era ormai scaduto, ossia erano già passati i 10 giorni previsti dal protocollo sanitario, al termine dei quali deve essere eseguito il tampone ed eventualmente disporre il rientro a scuola. D’altra parte, le difficoltà di tracciamento dei casi sono ormai un fatto conclamato dovunque, visto l’aumento esponenziale dei positivi. Il caso dello Stradivari è emblematico: il virus corre più veloce di decreti legge, delle ordinanze e delle circolari.

Il fatto ha riguardato una classe terza del liceo artistico. L’ultimo contatto del ragazzo risultato positivo con il resto della classe è avvenuto il 17 ottobre. Il preside, Daniele Pitturelli, il 22 ottobre dispone in via precauzionale la didattica a distanza per la classe, ma solo il 26 ottobre l’Ats comunica alle famiglie, tramite la scuola, che la normativa vigente “prevede una quarantena di 10 giorni a partire dalla stessa data, con l’effettuazione di tampone negativo nella stesa giornata”. Nel frattempo, proprio dalla settimana iniziata il 26, la scuola ha iniziato la didattica a distanza, come da disposizioni regionali. L’istituto Stradivari, che comprende anche liceo Musicale, scuola di Liuteria e istituto per la Moda e il Design, prevede molte attività laboratoriali, di difficile esecuzione durante la DAD, sta valutando la possibilità di svolgere le lezioni in presenza almeno per un giorno alla settimana.