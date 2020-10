E’ stata presentata questa mattina a SpazioComune la lettera del mondo sanitario cremonese, sottoscritta da 71 tra medici ospedalieri, medici di rsa e di case di cura private, oltre che di Medicina generale, rivolta a Regione, vertici di Asst e Ats e sindaco di Cremona. Una lettera (leggi qui i contenuti) che – hanno spiegato Claudia Balotta, Angelo Pan e Gianfranco Lima – rappresenta una cornice di interventi alcuni immediati, altri di prospettiva, migliorativi della sanità cremonese, andata progressivamente depauperandosi.

“Non è il momento di partecipare a tavoli, occorre essere concreti”, ha esordito Gianfranco Lima, presidente Ordine dei Medici di Cremona. “Questa lettera rappresenta la voce preoccupata di operatori che di fronte a questa realtà cercano di fare squadra, è la prima volta che medici e sanitari appartenenti a diversi mondi – ospedalieri, del territorio, di case di cura – parlano con una voce univoca”. Lima mette in evidenza le difficoltà della medicina di base, chiamata ad un nuovo aggravio di compiti: oltre alle vaccinazioni, anche i tamponi ad esempio. “Dobbiamo immediatamente trovare dei luoghi dove farli – ha detto a proposito di questi ultimi- sono personalmente contrario ai tamponi fatti negli studi dei medici di medicina generale, sul territorio ne esisteranno di adatti forse due o tre”. Obiettivo primario, spiega Lima è di “non avere più un solo medico che si ammala”, e per questo occorre fare corretta informazione. Rivolto ai media chiede “una pagina in meno di Covid e una in più su informazioni chiare, semplici vademecum”, indirizzati anche agli stessi medici: “Inconcepibile che un medico non si faccia vaccinare all’antinfluenzale”. aggiunge. Ma avverte anche sui pericoli di un abbassamento della guardia da parte dei cittadini da dopo l’estate: “Vedo che la gente ha ricominciato ad andare negli studi medici senza prenotazione o accompagnato da due , tre persone e questo non va bene”.

Della situazione in ospedale ha parlato il direttore di Malattie Infettive Angelo Pan: “la situazione non è quella di marzo aprile, quando avevano 25 ricoveri al giorno, ma ricordiamoci che a inizio ottobre avevamo 4 ricoverati Covid e oggi sono 70”. Le pandemie sempre esistite, ma di così virulente se ne può annoverare soltanto una negli ultimi 100 anni, la Spagnola nel 1919: “Questa è una pandemia assolutamente speciale, negli ultimi 100 anni ce n’è stata una sola”. Questa eccezionalità fa sì che “avremo a disposizione finanziamenti unici nella storia del nostro Paese, penso al recovery fund: Cremona potrebbe avere l’0ccasione di finanziamenti irripetibili per potenziare la nostra sanità. Il nostro scopo è propositivo, non ci interessano le polemiche, siamo medici e siamo abituati a risolvere i problemi”.

Qualcosa sul fronte del potenziamento si sta muovendo: il 12 novembre sarà assunta una nuova infettivologa presso il reparto cremonese e un altro medico arriverà a tempo determinato. Il problema però è che potenziare gli organici sanitari non è semplice in quanto Cremona non ha un ospedale particolarmente attrattivo e i medici sono pochi per l’effetto perverso – ha spiegato Claudia Balotta – “dei tagli alla sanità fatti negli ultimi decenni in Italia, tagli senza eguali in Europa, senza pensare non dico all’emergenza attuale, ma anche solo all’invecchiamento costante della popolazione”. E difatti, ha aggiunto Lima, “i concorsi per molti specialità vanno deserti”. I medici ospedalieri hanno oggi esperienza in più rispetto a marzo, “ma siamo più stanchi”, anche psicologicamente, ha aggiunto Pan, sottolineando una delle richieste intervento nella lettera. Un’altra è relativa alla necessità che il Covid non assorba tutte le energie dei medici: “Non si può morire di infarto perchè c’è il Covid”.

Tra il pubblico, i medici Aldo Pani, Giovanna Bianchini, Giovanni Bozzetti, Paolo Bodini, esponente di Articolo 1: “Non solo la legge regionale 23 va cambiata, ma va riformato tutto il servizio sanitario nazionale. Non è possibile che esistano tanti sistemi differenzIati a seconda delle Regioni, se un sistema regionale rappresenta una best practice, perchè non dovrebbe essere estesa a tutto il territorio?” gbiagi

