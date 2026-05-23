Falsi certificati per disabili e accattonaggio molesto al Salone del Cavallo: sei denunce

Sei persone, tutte di cittadinanza straniera, residenti in Francia e già note alle forze dell’ordine, sono state denunciate dai carabinieri nell’ambito dei controlli predisposti durante il “Salone del Cavallo” alla Fiera di Cremona. L’intervento è scattato venerdì 22 maggio, dopo la segnalazione del responsabile dell’agenzia di sicurezza impegnata all’interno dei padiglioni fieristici, che aveva notato alcuni individui intenti a praticare accattonaggio molesto nei confronti dei visitatori.

I militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno inizialmente fermato una donna del gruppo. Sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di documentazione cartacea contraffatta: un finto “certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili“. Per carpire la buona fede dei passanti, sui moduli veniva utilizzato in maniera fraudolenta il logo ufficiale “Tourisme & Handicap”, noto marchio statale francese preposto alla certificazione dell’accessibilità turistica per persone con disabilità.

Le immediate indagini hanno consentito di rintracciare e bloccare in breve tempo gli altri cinque componenti del gruppo. Tre di loro (tutte donne), accortesi di essere state scoperte dal personale di vigilanza, si stavano allontanando a passo svelto verso i parcheggi della fiera. Ad attenderle c’erano due uomini, pronti a bordo di due autovetture in sosta. A seguito delle perquisizioni, tutti i fermati sono stati trovati in possesso dei medesimi falsi certificati utilizzati per raggirare le vittime.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che i sei soggetti, a causa di condotte truffaldine identiche reiterate nel tempo, risultavano già destinatari di un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino (provvedimento che, in tale circostanza, è stato formalmente notificato a due delle donne fermate).

Tutti i membri del gruppo sono stati denunciati. Nei loro confronti i militari hanno inoltre avanzato la proposta per l’emissione di un nuovo Foglio di Via Obbligatorio, questa volta con divieto di ritorno nel Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata