Quartieri in Giallo: Jacopo De Michelis a Cremona per il libro La montagna nel lago

Grande partecipazione nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio, per il terzo appuntamento di Quartieri in Giallo, la rassegna organizzata dalla Associazione Porte Aperte Festival che nelle ultime settimane ha portato la narrativa poliziesca in varie parti della città proponendo incontri con scrittori e scrittrici. Nella sala dell’oratorio di San Pietro al Po, nel Quartiere 9 Giordano-Cadore, in molti hanno partecipato all’evento con Jacopo De Michelis, autore del romanzo La montagna nel lago, in dialogo con Riccardo Maruti.

L’iniziativa ha confermato il forte interesse della cittadinanza per proposte culturali diffuse sul territorio, capaci di valorizzare gli spazi di comunità e creare occasioni di socialità nei quartieri. «Vedere una partecipazione così significativa è motivo di grande soddisfazione – dichiara la vicesindaca del Comune di Cremona con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli -. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante portare cultura e occasioni di incontro direttamente nei quartieri, creando relazioni, vicinanza e momenti di condivisione. Il Porte Aperte Festival riesce a coinvolgere pubblici diversi e a valorizzare luoghi della città che diventano veri spazi di comunità».

La rassegna Quartieri in Giallo si concluderà venerdì 29 maggio alle ore 18 presso la Cascina Marasco di Agropolis, nel Quartiere 3 Cavatigozzi-San Predengo: all’incontro sarà presente Fulvio Ervas per presentare il suo libro L’insalvabile, in dialogo con Marco Ghizzoni. Dalle ore 17 saranno proposte attività laboratoriali e letture per bambini dai 4 agli 8 anni a cura della libreria Timpetill, in un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie e cittadini di tutte le età.

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