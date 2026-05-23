Il Foro in lutto per la morte dell’avvocato Stefano de Stefano. Aveva 90 anni

Si è spento serenamente all’età di 90 anni l’avvocato Stefano de Stefano, stimato professionista del Foro cremonese, ove ha esercitato l’attività sino al 2020 per quasi cinquant’anni.

Civilista molto apprezzato, specializzato nelle procedure esecutive immobiliari, insegnante di materie giuridiche, era molto noto in città per la sua preparazione giuridica e per la sua umanità. Fu consigliere dell’Ordine degli avvocati di Cremona, ricoprendo anche l’incarico di tesoriere.

Molto riservato nella vita privata, aveva perso la moglie nel 2018. Lascia due figli.

Ex alunno del Liceo classico Manin, era da sempre un grande appassionato della montagna.

Lo ricorda con commozione il presidente dell’Ordine degli avvocati, Alessio Romanelli: “La scomparsa dell’avvocato De Stefano rattrista profondamente la comunità forense cremonese. Alla solida preparazione nel campo del diritto, egli univa infatti rare qualità umane ed era per questo unanimemente apprezzato in Tribunale.

Ad inizio anno aveva deciso donare la sua toga all’Ordine e avevo quindi avuto il piacere di sentirlo telefonicamente per ringraziarlo, sottolineando, come era giusto e vero, che la sua toga aveva per noi un valore particolare, provenendo da un avvocato esemplare non solo per la competenza giuridica, ma anche per il rigore morale e la assoluta correttezza deontologica. A nome di tutti colleghi porgo le condoglianze alla famiglia”.

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