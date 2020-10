Il sindaco Gianluca Galimberti accoglie in pieno l’appello del mondo sanitario cremonese lanciato questa mattina da Claudia Balotta, Angelo Pan e Gianfranco Lima.

“Questa mattina – scrive sulla sua pagina Facebook il primo cittadino – è stata presentata una lettera sottoscritta da 70 sanitari che mette in luce le criticità del nostro sistema sanitario emerse durante questa emergenza e alcune importanti azioni da intraprendere per affrontare questo difficile periodo e per il futuro, a favore della salute di tutti i cremonesi.

Ringrazio i sottoscrittori della lettera per questo contributo di grandissimo valore che spinge a mettere in atto azioni essenziali in questo momento e per il dopo.

Come ormai sto facendo da tempo, in ascolto di medici e cittadini, intendo impegnarmi insieme a loro, consapevole che la sanità e le risposte sanitarie oggi e in futuro sono essenziali per la vita di Cremona e delle nostre città. Mi farò carico immediatamente, fin dalla settimana prossima negli incontri già previsti e in altri che promuoveremo, di portare le loro proposte nelle sedi più opportune, di condividerle con i sindaci del territorio, di rappresentarle a tutti i livelli di responsabilità politica e sanitaria. E perché le proposte di costruzione di luoghi di condivisione di scelte siano messi in atto.