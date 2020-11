Torna il piazza il settore della ristorazione cremonese, bar e pub compresi, per mostrare il dissenso dalle norme restrittive imposte dall’ultimo Dpcm, e in attesa di quelle previste nel prossimo, che verrà emesso a breve. Appuntamento domani pomeriggio, in piazza del Comune, tra le 15,30 e le 17,30, alla presenza anche di numerosi musicisti, anch’essi fortemente limitati causa pandemia.

IL SERVIZIO DI SILVIA GALLI