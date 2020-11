Sono 107 i casi di positività al Covid-19 in provincia di Cremona oggi per un totale di 32.337 tamponi processati per una percentuale pari al 21%. 6.804 i nuovi positivi in regione Lombardia, di cui 319 debolmente positivi e 42 a seguito di test sierologico. 40 i nuovi ricoverati in terapia intensiva, che raggiunge quota 475, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 334, per un totale di 4.740. 117 i decessi. La provincia di Milano registra il più alto numero di contagi a livello provinciale con 2.829 casi, di cui 999 in città; Bergamo 185, Brescia 99, Como 459, Lecco 169, Lodi 58, Mantova 230, Monza e Brianza 838, Pavia 294, Sondrio 150 e Varese 1.192. Sono invece 2.539 i nuovi guariti/dimessi. In Italia sono 28.244 i casi covid con 353 decessi. In aumento il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 182.287 rispetto ai 135.731 del giorno precedente. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 203 in un solo giorno, portando il totale a 2.225. I ricoverati con sintomi aumentano di 1.274 unità. In isolamento domiciliare ci sono ora 394.803 persone, in aumento di 20.153 unità.