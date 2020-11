‘Lasciateci lavorare’: questo lo slogan della manifestazione che si è svolta nel pomeriggio di martedì, a partire dalle 15.30, in piazza del Comune, dove musicisti, artisti e titolari di esercizi pubblici si sono radunati per far sentire al Governo la voce delle categorie finora maggiormente colpite dalle disposizioni anti – Covid, in particolare con la chiusura alle 18, tranne che per le preparazioni da asporto.

La manifestazione, corredata dalla musica improvvisata dagli artisti presenti, ha visto la distribuzione di merenda a base di pane, salame e vino ai passanti, ma anche l’esposizione di diverse testimonianze. Racconti di chi ora non può più lavorare a causa dei decreti del Governo. “Non ci sono dati che parlano di contagi verificatisi nei locali pubblici di Cremona” hanno detto al microfono i ristoratori. “Ci siamo adeguati alle misure di sicurezza e siamo disposti anche ad adottare misure ancora più restrittive, purché ci lascino lavorare”.

Pagamento degli affitti, dei fornitori e degli stipendi ai dipendenti sono le problematiche più urgenti segnalate dai manifestanti, che già ieri, presso l’osteria Cerri di piazza Giovanni XXIII, avevano fatto presente le loro preoccupazioni.

Laura Bosio

