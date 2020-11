Non si placano le polemiche dopo che la Lombardia è stata inserita nella fascia rossa. Il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, infatti, punta il dito contro il presidente regionale Attilio Fontana: “Il Governatore Fontana ha mandato la Lombardia in lockdown, convochi un Consiglio straordinario e venga in Aula a illustrare i dati e le zone da riaprire”.

Degli Angeli quindi spiega: “Siamo stanchi di parole, vogliamo i fatti. Il governatore fantasma, più presente in conferenza stampa che in Consiglio Regionale, convochi un Consiglio straordinario per martedì prossimo e ci mostri i dati di cui tanto si riempie la bocca”. “Il governatore, e la sua Giunta – aggiunge -, si prendano almeno per una volta la responsabilità di decidere, vengano in Aula e numeri alla mano ci illustrino quali sono le zone della Lombardia per le quali avanzare al ministro Speranza la proposta di alleggerire le misure di contenimento del virus. Sono in grado di farlo? Hanno voglia di lavorare?

O sono, come purtroppo dimostrano da otto mesi a questa parte, buoni solo a fare polemica e aizzare le piazze alla ricerca di consenso?”.

Il consigliere pentastellato quindi invita Fontana a convocare “il Consiglio straordinario e venga a riferire, dopodiché vada dal ministro”. “Ci dimostri anche – incalza l’esponente dei 5 stelle -, documenti alla mano, che abbia effettivamente avanzato questa richiesta prima della stesura dell’ultimo DPCM. Dimostri che ha chiesto di fare zone differenziate illustrando al Consiglio Regionale e ai cittadini lombardi quali sarebbero dovute essere e perché?”.

Fontana, per Degli Angeli, “deve spiegare anche ai cittadini lombardi, che l’indice di contagio non è l’unico parametro sul quale vengono valutate le chiusure”. “Vi sono anche parametri – evidenzia il consigliere – che riguardano la medicina territoriale, ai quali Regione Lombardia in otto mesi non ha avuto la capacità di adeguarsi.

Tra gli indici sono inclusi i tempi di attesa per un tampone, la capacità di tracciamento, il numero di personale impiegato per assistenza territoriale”.

Degli Angeli quindi si chiede: “Forse è questo il motivo che spinge Fontana a nascondere i suoi dati? Forse perché questi dati sbugiardano e mettono a nudo il modello sanitario lombardo?”.

“Fontana, la sua Giunta e i consiglieri leghisti – conclude il pentastellato – attaccano in maniera tanto sguaiata e irresponsabile il governo perché ben sanno che le responsabilità dell’attuale situazione è figlia delle loro mancanze. Per questo motivo cercano vigliaccamente di sviare l’attenzione”.