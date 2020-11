Saranno presenti solo i banchi alimentari ai mercati cittadini. La decisione è stata assunta in considerazione dell’inserimento di Cremona – e dell’intera Lombardia – nella cosiddetta ‘zona rossa’. Il provvedimento vale dunque per il mercato bisettimanale del mercoledì e del sabato, ma anche per quello rionale di piazza Fiume al martedì e per quello agricolo in Foro Boario al venerdì. Proprio dopo l’entrata in vigore dell’ultima ordinanza, la decisione era attesa, tuttavia l’Amministrazione ha voluto diffondere una nota a riguardo per maggiore chiarezza.