Sono 113 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Cremona, rispetto ai 99 di domenica. In regione i contagi sono 4.777, di cui 214 debolmente positivi e 51 in seguito a test sierologico. Pochi i tamponi processati: 21.121, per un rapporto pari al 22,6%. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 20 unità, raggiungendo un totale complessivo di 670, mentre i ricoveri negli altri reparti aumentano di 189 unità, per un totale di 6.414. 99 i decessi. A livello provinciale, Milano è sempre la più alta con 2.225 nuovi casi, di cui 837 solo in città; Bergamo 154, Brescia 355, Como 226, Lecco 171, Lodi 138, Mantova 22, Monza e Brianza 874, Pavia 166, Sondrio 73 e Varese 141. I guariti/dimessi sono 5.629.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 25.269 nuovi casi positivi da coronavirus e 356 morti a causa del covid. Le persone attualmente ricoverate sono 30.485 (1.296 in più rispetto a ieri), di cui 2.849 nei reparti di terapia intensiva (1oo in più di ieri) e 27.636 ricoverate con sintomi (1.196 in più di ieri). Sono stati analizzati 147.725 tamponi e testate 88.701 persone. È risultato positivo il 17,1 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 32.616 e i decessi 331.