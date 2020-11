Lettera scritta da don Dennis Feudatari

Il ringraziamento di don Denis Feudatari a Giuseppe Torchio per il contributo commemorativo di Giuseppe Pelli.

Gentilissimo Onorevole,

perdoni questo mezzo, ma volevo manifestarle gratitudine per il pensiero commemorativo di Giuseppe Pelli che ha fatto e ho appena letto su CremonaOggi.

Insieme alla gratitudine, il contento per quanto ha riscritto su di lui, facendo memoria di un accesso alla politica per militanza culturale e civile, oggi dai più, sbrigativamente cestinato.

A me è caro il ricordo del Porf. Pelli anche per la sua partecizione al sinodo diocesano, è in quella circostanza, infatti, che ho potuto conoscerlo, quando la fine intuizione di Mons. Assi lo collocò a presiedere la commissione di studio ‘Chiesa e società Civile’. Entrò poi di diritto nell’assemblea sinodale collaborando così alla eleborazione delle determinazioni pastorali che avrebbero dovuto giudare la vita della Chiesa cremonese.

Arrivato parroco a Sant’Ilario ho potuto rivederlo ancora e apprezzarne la continuità nello studio e nella riflessione.

Persone e temperie di Chiesa che ricordo, con gratitudine, con affetto e, ahi me, con tanta nostalgia.

Grazie di nuovo e buon lavoro a guida della comunità civile di Bozzolo.