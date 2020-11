Sono 133 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Cremona, rispetto ai 113 di ieri. In regione i contagi sono 10.955, di cui 519 debolmente positivi e 61 in seguito a test sierologico. I tamponi processati sono 47.194, per un rapporto pari al 23,2%. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 38 unità, raggiungendo un totale complessivo di 708, mentre i ricoveri negli altri reparti aumentano di 268 unità, per un totale di 6.682. 129 i decessi. A livello provinciale, Milano è sempre la più alta con 3.336 nuovi casi, di cui 1.339 solo in città; Bergamo 407, Brescia 319, Como 1.356, Lecco 274, Lodi 107, Mantova 331, Monza e Brianza 860, Pavia 307, Sondrio 152 e Varese 3.081. I guariti/dimessi sono in complesso 122.410 (+6.780), di cui 6.251 dimessi e 116.159 guariti.

In Italia i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 35.098 a fronte di più di 217 mila tamponi. Record di decessi, 580 morti in 24 ore che riporta ai numeri del momento più critico della prima ondata. I nuovi dimessi/guariti sono 17.734, mentre le persone attualmente positive nel Paese sono 590.110 con un incremento di 16.776. I ricoverati con sintomi sono 28.633 (+997 rispetto al giorno precedente) dei quali 2.971 (+122) nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 558.506. La regione con maggiore incremento è la Lombardia (10.955), seguita da Piemonte (3.659) e Veneto (2.763).