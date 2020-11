Si ripropone il problema dei topi in luoghi pubblici del centro città. Due video pubblicati sul social ‘Non sei cremonese se…’ mostrano un piccolo roditore aggirarsi sul prato e nella siepe di piazza Marconi, in pieno giorno. Un fatto non nuovo, che periodicamente si ripete. Quando alcuni anni fa venne introdotta la raccolta differenziata dell’umido porta a porta, furono molte le segnalazioni di un aumento della presenza di roditori. Nell’agosto 2018 un topo di ben più grossa taglia rispetto ad oggi, venne ‘immortalato’ in galleria 25 aprile. Ed era sempre piena estate anche nel 2012 quando in varie vie del centro città vennero posizionate da Aem delle vistose esche: l’allora assessore all’Ambiente Francesco Bordi aveva ammesso che il fenomeno era fortemente aumentato negli ultimi due anni. Dunque, contenitori anti-ratti un po’ dappertutto: da via Beltrami (all’intersezione con piazza Pace) ai giardini di piazza Roma, dai parchetti più piccoli a piazza Marconi, dai giardini di via Trebbia a porta Milano.

Tra derattizzazioni e interventi conto il proliferare di piccioni, il Comune sta spendendo quest’anno circa 90mila euro.