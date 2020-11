Secondo l’agenzia di stampa Askanews, c’è aria di rimpasto nella giunta regionale. In forse è la permanenza di Giulio Gallera, assessore alla Sanità. Per venerdì 13 novembre è previsto un incontro dei leader del centrodestra al Pirellone per un vertice di maggioranza, con all’ordine del giorno la valutazione di un rimpasto in giunta. Alla riunione parteciperanno i capigruppo dei partiti di maggioranza e i coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

A chiedere a gran voce il summit sarebbe stata la Lega che è sempre più scontenta dell’operato di Gallera fin dal primo lockdown. Ora, alla luce dei nuovi blocchi e del caos vaccini, i leghisti puntano a fare pressioni sul governatore Attilio Fontana, coinvolgendo anche gli altri soci di maggioranza. L’obiettivo del Carroccio è “un rimpasto o quantomeno affiancare Gallera, non per forza con un leghista”.