Associazioni del commercio cremonese in rivolta dopo la notizia, giunta nel tardo pomeriggio di mercoledì, che da domani e per 4 giorni i negozi dei centri commerciali cittadini rimarranno tutti chiusi, essendo considerato domani un prefestivo in vista della celebrazione del Santo Patrono, che cade venerdì 13.

Il quesito, in merito alla giornata del 13, era emerso nel corso dell’ultima riunione del Duc, quando le associazioni avevano chiesto all’amministrazione comunale di chiedere alla prefettura un chiarimento sulla eventuale apertura o chiusura. La risposta è giunta intorno alle 19.30 di oggi: essendo domani da considerarsi prefestivo, tutti i negozi dei centri commerciali della città rimarrano chiusi fino a lunedì. Una notizia che ha scatenato la rabbia delle associazioni di categoria, sia per aver avuto una risposta così in ritardo e per essersi trovate quindi a dover avvisare all’ultimo i propri associati, sia perché in questo modo si va a danneggiare ulteriormente un settore già pesantemente colpito.

lb