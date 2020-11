Sono 255 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel Cremonese nelle ultime 24 ore (contro i 193 di ieri), mentre in Lombardia se ne contano 9.291, su 42.933 tamponi effettuati. Ieri il dato era di 8.180 positivi su 52.712 tamponi. Ancora molti i decessi: da ieri sono stati registrati 187 morti (ieri erano 152). Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono 18.910 i cittadini deceduti ufficialmente per Covid-19 nella sola Lombardia. In totale nella regione sono stati effettuati 3.420.606 tamponi da inizio pandemia.

Continua a crescere anche il numero dei pazienti ricoverati: nelle ultime 24 ore il numero è salito di 140 unità, portando il totale a 7.047 (ieri erano 6.907), mentre 18 sono i nuovi pazienti in terapia intensiva, che raggiungono dunque la cifra di 782.

Guardando alle altre province lombarde, a Milano sono 4.066 i nuovi contagi registrati. 1.028 sono invece i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 1.160 in quella di Varese, 621 nel Bresciano, 762 a Como, 410 a Pavia, 172 a Bergamo, 189 a Lecco, 69 a Lodi, 153 nella provincia di Sondrio e infine 211 a Mantova.