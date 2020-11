Si è spento nella notte tra ieri, giovedì 12 novembre, e oggi all’età di 69 anni Alessio Domenighini. Domenighini, malato da tempo, era stato Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pizzighettone per un trentennio, prima di andare in pensione nel luglio 2011. L’ex Comandante, anche dopo il pensionamento, era quindi rimasto in paese, dove era molto conosciuto anche in virtù del servizio prestato per tanti anni nel borgo. Lascia la moglie e due figlie. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre la tumulazione avverrà nella tomba di famiglia in Val Camonica, zona di cui era orginario.