Un cartello, apposto presso la sede di via Cesare Battisti della Banca Popolare di Cremona, avvisa i clienti che la sede rimarrà chiusa “per motivazioni di natura straordinaria”. All’interno del personale dell’istituto, infatti, è stato registrato un caso di positività al coronavirus. Subito sono scattate tutte le misure previste dai protocolli, anche se la collega risultata positiva era stata al lavoro in via Battisti il 30 ottobre, quindi nessun allarme perché erano già passati 14 giorni da possibili altri contagi. La banca, per sicurezza, ha comunque approfittato della ricorrenza di Sant’Omobono, caduta ieri, venerdì 13 novembre, per effettuare anche tutte le operazioni di sanificazione. Rimasta chiusa anche nella giornata di oggi, la sede riaprirà comunque regolarmente già nella giornata di lunedì 16 novembre.