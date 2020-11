“Abbiamo vissuto una Giornata provinciale del Ringraziamento certamente inconsueta, carica di preoccupazione ma anche di fede e fiducioso abbandono alla volontà del Signore. Nel rispetto di quanto indicato dall’autorità preposta, Coldiretti ha rinunciato a celebrare in presenza la giornata del Ringraziamento prevista per oggi a Cremona. Siamo grati al nostro Consigliere ecclesiastico don Emilio Garattini, che ha celebrato la santa Messa nella Cattedrale di Cremona, richiamando il tema che la Cei ha dato a questa giornata, invitandoci a riflettere sul valore dell’acqua “benedizione della terra”, che è vita per tutti, indispensabile per la nostra agricoltura”. Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Cremona, sottolinea con queste parole la celebrazione della Santa Messa in cattedrale, che si è conclusa con la lettura della preghiera dell’agricoltore.

Ai piedi dell’altare, un cesto con i prodotti della terra e due composizioni di fiori gialli avvolti nelle bandiere della Coldiretti hanno voluto segnalare ai fedeli (e ai tanti agricoltori che hanno seguito la Santa Messa attraverso i canali diocesani, da quelli online alla diretta televisiva di Cremona 1) il valore speciale di una celebrazione da sempre attesa e sentita da tutte le famiglie che vivono di agricoltura.

“L’augurio che vogliamo rivolgere a tutte le famiglie contadine, a tutta la nostra comunità, è che questa giornata sicuramente difficile possa portare serenità e speranza – rimarcano Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Cremona, e Paola Bono, direttore della Federazione –. Il tema dell’acqua è particolarmente significativo. L’acqua è simbolo di vita, di rinascita. Quella rinascita che tutti noi stiamo aspettando e per la quale oggi, anche a distanza, ci siamo uniti in preghiera”.

“L’acqua purifica” hanno ricordato i Vescovi nel testo che accompagna la Giornata del Ringraziamento. “Lo evidenzia il gesto del lavarsi le mani, cui continuamente siamo richiamati nel tempo della pandemia; l’acqua è al contempo realtà vivificante, che rende possibile l’esistenza delle creature. Due dimensioni che per la fede cristiana vengono assunte ed espresse sul piano sacramentale nel Battesimo: esso purifica l’esistenza credente e la rigenera ad una nuova forma”. L’acqua, infine, “è vita”: “Dove scorre acqua in abbondanza c’è vita che prende forma, radici che vengono alimentate e vegetazione che cresce”.