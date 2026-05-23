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Scuola e Università

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, giornata di Porte Aperte per gli studenti

di Federica Priori

Porte Aperte fra lezioni e concerti al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, nell'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori

Il servizio di Federica Priori
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Una giornata fra lezioni, visite e concerti, al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona: è l’iniziativa Porte Aperte promossa per far conoscere l’offerta formativa alle potenziali nuove matricole, che in questo modo seguono le lezioni e sperimentano le attività extracurricolari proposte avendo un’idea di cosa li attenderebbe se decidessero di iscriversi.

Partecipano gli studenti di quinta superiore, ma anche di terza e quarta che intendono riflettere per tempo sul loro futuro scoprendo gli elementi caratterizzanti del Dipartimento.

La vita universitaria include progetti ed eventi organizzati dall’Associazione Studenti; al Campus è presente inoltre il Coro Facoltà di Musicologia. Palazzo Raimondi accoglie poi una cospicua collezione di strumenti musicali e anche l’Archivio Tognazzi, aperti alla città e certamente da scoprire.

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