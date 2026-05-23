Lavoro e tutele: incontro di Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Cremona

Ieri, nel salone Bonfatti della Camera del Lavoro di Cremona, si è svolto un incontro organizzato dal Coordinamento provinciale di Alleanza Versi Sinistra di Cremona per illustrare alla cittadinanza e alle organizzazioni di categoria dei lavoratori le iniziative e le proposte di Legge promosse sul tema del lavoro, l’intelligenza artificiale e la riduzione dell’orario a parità di salario, la reintroduzione della indicizzazione dei salari all’inflazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro il precariato, i giovani e il lavoro.

Hanno presieduto l’incontro, moderato da Paolo Losco, segretario provinciale di Sinistra Italiana, il consigliere regionale Lombardia Onorio Rosati, la responsabile regionale del dipartimento Lavoro di Alleanza Verdi Sinistra Lombardia Giovanna Amodio e il rappresentante della giovanile di Alleanza Verdi Sinistra Lombardia U.G.S. Luca Cappello.

Sono intervenuti al dibattito il coordinatore territoriale Uil Cremona Germano Denti, i segretari generali delle categorie Cgil Fiom Armando Generali, Filctem Mario Giuseppe Santini, Maria Teresa Perin, componente della segreteria provinciale Cgil, portando contributi, testimonianze dirette, richieste e proposte.

L’incontro segue all’iniziativa lanciata da Sinistra Italiana Lombardia “Inchiesta sulle condizioni e sul futuro del lavoro” per dare ascolto a chi il lavoro lo vive, lo cerca, lo perde o lo reinventa e costruire insieme e dal basso scelte concrete perché l’Italia torni ad essere una Repubblica davvero fondata sul Lavoro.

© Riproduzione riservata