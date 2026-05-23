Gli studenti del Manin a lezione di conservazione della natura col professor Groppali

Il tema della conservazione della natura è al centro del progetto del liceo Manin di Cremona, referente la professoressa Francesca Di Vita, che si basa sulla conoscenza di questo settore delle scienze naturali applicate. È infatti in piena evidenza che i recenti sconvolgimenti – soprattutto climatici – richiedono riposte adeguate e immediate, e che le loro ricadute incidono profondamente sulla biodiversità della natura.

E così, alcuni studenti del liceo, hanno ascoltato, al Parco del Lugo di via Trebbia, la lezione del prof. Riccardo Groppali, naturalista impegnato nello studio dell’ambiente padano e già docente presso Università degli Studi di Pavia e Politecnico di Milano, su cambiamento climatico, sulle tipologie di alberi e filari nel territorio cremonese e sulla vita dei pesci.

“L’obiettivo – spiega Francesca Di Vita, referente del progetto – è mettere quello che è lo studio teorico che abbiamo fatto durante l’anno con il professor Groppali sull’ambiente in esperienza”.

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