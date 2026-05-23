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Cronaca

Gli studenti del Manin a lezione di conservazione della natura col professor Groppali

di Simone Bacchetta

Alcuni studenti del liceo hanno ascoltato, al Parco del Lugo di via Trebbia di Cremona, la lezione del prof. Riccardo Groppali

Il servizio di CR1
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Il tema della conservazione della natura è al centro del progetto del liceo Manin di Cremona, referente la professoressa Francesca Di Vita, che si basa sulla conoscenza di questo settore delle scienze naturali applicate. È infatti in piena evidenza che i recenti sconvolgimenti – soprattutto climatici – richiedono riposte adeguate e immediate, e che le loro ricadute incidono profondamente sulla biodiversità della natura.

E così, alcuni studenti del liceo, hanno ascoltato, al Parco del Lugo di via Trebbia, la lezione del prof. Riccardo Groppali, naturalista impegnato nello studio dell’ambiente padano e già docente presso Università degli Studi di Pavia e Politecnico di Milano, su cambiamento climatico, sulle tipologie di alberi e filari nel territorio cremonese e sulla vita dei pesci.

“L’obiettivo – spiega Francesca Di Vita, referente del progetto – è mettere quello che è lo studio teorico che abbiamo fatto durante l’anno con il professor Groppali sull’ambiente in esperienza”.

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