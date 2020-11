E’ iniziata oggi la seconda settimana di vaccinazioni presso l’Asst di Cremona, nei locali dell’Ats di via San Sebastiano. 187 le persone che si sono presentate questa mattina, previa prenotazione sul sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ o per via telefonica. Se in via prioritaria, la scorsa settimana, il vaccino era riservato ai soggetti fragili, anche sotto i 65 anni di età, da oggi potevano accedervi gli ultra65enni senza particolari patologie e i bambini. In particolare, sono stati 23 i piccolissimi (tra i 6 e i 26 mesi) vaccinati per via intramuscolare e 5 quelli più grandi, a cui il vaccino è stato somministrato per via intranasale, un metodo nuovo per l’Italia ma già ampiamente usato in altri Stati, e meno traumatico.