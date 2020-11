‘Cremona si può’, il laboratorio di impegno civico varato dal sindaco Gianluca Galimberti, continua ad approfondire le tematiche ambientali. Dopo aver affrontato il tema del verde urbano e quello della mobilità sostenibile, si concentra sulla questione dei rifiuti, con l’incontro on-line dal titolo “Nuova vita ai rifiuti” in programma venerdì 20 novembre alle ore 21. Ospite d’eccezione l’eurodeputata Simona Bonafè, membro della Commissione europea per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. In un dialogo con il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, l’incontro – moderato dalla giornalista Chiara Delogu – ha come obiettivo quello di approfondire i temi del termovalorizzatore e dell’economia circolare dentro un progetto ambientale innovativo europeo. L’appuntamento è dunque per venerdì 20 novembre alle ore 21 sulla piattaforma Zoom. Per partecipare all’incontro e ricevere il relativo link occorre inviare una mail a comunicazione.galimberti@gmail.com.