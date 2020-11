Si fa sentire anche il collettivo studentesco cremonese ‘Il Megafono’ nell’ambito delle nuove norme che riguardano la scuola in epoca Covid. “Come collettivo studentesco – spiegano dal Megafono – ci siamo interessati di approfondire, in quanto attivi protagonisti dell’istituzione scolastica, la questione attuale che stiamo trascorrendo sia attraverso riflessioni collettive e personali, sia documentandoci in merito alle decisioni prese a partire dall’amministrazione locale, regionale, statale, e talvolta confrontando la nostra situazione con le realtà dei paesi europei”.

Il collettivo individua dunque tre punti che “hanno spinto il nostro collettivo a elaborare un pensiero critico e costruttivo”. Il primo è la “totale trascuratezza dell’istituzione scolastica”, seguita da una “mancata gestione del sistema dei trasporti” e da “problematiche relative alla didattica a distanza”.

L’intento della lettera elaborata e diffusa dal ‘Megafono’ è quello di “attirare l’attenzione dei dirigenti scolastici e di tutti gli studenti e le studentesse a cui non siamo ancora arrivati. Offriamo queste nostre considerazioni come spunto, affinché in ogni istituto e in ogni classe si avvii un dialogo critico e cosciente della complessa situazione attuale, che porti ad affrontare il disagio presente non in modo distruttivo ma propositivo”.