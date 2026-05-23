Ultime News

23 Mag 2026 Forza Italia, Lega e Udc: “FdI di Cremona è fuori dal centrodestra. I vertici facciano chiarezza”
23 Mag 2026 Codogno, folla per le “Stanze di Primavera”. Lante della Rovere emoziona il pubblico
23 Mag 2026 Rsa: in Ats Valpadana rette di duemila euro al mese e liste d’attesa in forte crescita
23 Mag 2026 Al via il “Gidro 2026”: il Giro d’Italia in idrovolante parte con un cuore cremonese
23 Mag 2026 Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, giornata di Porte Aperte per gli studenti
Cronaca

Codogno, folla per le “Stanze di Primavera”. Lante della Rovere emoziona il pubblico

di Silvia Galli

Un'autentica folla ha riempito le storiche sale e i cortili di Palazzo Trivulzio Folli, eccezionalmente aperto per mostrare il meglio delle eccellenze artigiane

Fill-1

Un sabato da incorniciare per “Stanze di Primavera”, l’atteso appuntamento con l’alto artigianato che ha letteralmente conquistato Codogno. Complici una bellissima giornata di sole e i tantissimi espositori di qualità, un’autentica folla ha riempito le storiche sale e i cortili di Palazzo Trivulzio Folli, eccezionalmente aperto per mostrare il meglio delle eccellenze artigiane tra creatività, manufatti unici e dettagli di stile. Una grande festa per gli occhi e per il territorio, che non si ferma qui: la manifestazione continua anche domani, domenica, per un intero weekend dedicato al bello.

A rendere la giornata di sabato ancora più speciale è stata la straordinaria presenza dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere. L’artista ha arricchito la kermesse accompagnando tutti i presenti tra le pagine, bellissime e struggenti, di “Al giardino ancora non l’ho detto”, il capolavoro di Pia Pera. La scrittrice e saggista lucchese, appassionata giardiniera che nel 2012 scoprì di essere malata di sclerosi laterale amiotrofica per poi spegnersi quattro anni dopo, ha lasciato in questo libro un’eredità poetica potente, che ha profondamente emozionato il pubblico di Palazzo Trivulzio Folli in un perfetto connubio tra l’amore per la natura e la forza della letteratura.

Per chi volesse godersi l’atmosfera, gli acquisti d’autore e la bellezza della location, l’appuntamento a Palazzo Trivulzio Folli prosegue quindi per tutta la giornata di domani.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...