Codogno, folla per le “Stanze di Primavera”. Lante della Rovere emoziona il pubblico

Un sabato da incorniciare per “Stanze di Primavera”, l’atteso appuntamento con l’alto artigianato che ha letteralmente conquistato Codogno. Complici una bellissima giornata di sole e i tantissimi espositori di qualità, un’autentica folla ha riempito le storiche sale e i cortili di Palazzo Trivulzio Folli, eccezionalmente aperto per mostrare il meglio delle eccellenze artigiane tra creatività, manufatti unici e dettagli di stile. Una grande festa per gli occhi e per il territorio, che non si ferma qui: la manifestazione continua anche domani, domenica, per un intero weekend dedicato al bello.

A rendere la giornata di sabato ancora più speciale è stata la straordinaria presenza dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere. L’artista ha arricchito la kermesse accompagnando tutti i presenti tra le pagine, bellissime e struggenti, di “Al giardino ancora non l’ho detto”, il capolavoro di Pia Pera. La scrittrice e saggista lucchese, appassionata giardiniera che nel 2012 scoprì di essere malata di sclerosi laterale amiotrofica per poi spegnersi quattro anni dopo, ha lasciato in questo libro un’eredità poetica potente, che ha profondamente emozionato il pubblico di Palazzo Trivulzio Folli in un perfetto connubio tra l’amore per la natura e la forza della letteratura.

Per chi volesse godersi l’atmosfera, gli acquisti d’autore e la bellezza della location, l’appuntamento a Palazzo Trivulzio Folli prosegue quindi per tutta la giornata di domani.

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